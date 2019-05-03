У Дніпрі відкрили справу щодо гей-клубу за «створення місця розпусти»

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження щодо гей-клубу «Потьомкін» за частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти і звідництво). Інформацію про це Радіо Свобода у п’ятницю підтвердили в обласній поліції.

За даними поліції, наразі вирішується питання про вручення повідомлення про підозру власникам закладу.

Наприкінці квітня в Дніпрі набула резонансу заява представників ЛГБТ-спільноти, які повідомили про «поліцейське свавілля» щодо їхніх представників і власників гей-клубу «Потьомкін». За їхніми даними, в ніч із 19 на 20 квітня люди у формі здійснили «гомофобний рейд» до гей-клубу «Потьомкін». Відвідувачі клубу розповідали про побиття і приниження під час інциденту.

Водночас в поліції області повідомляли, що провели обшук у закладі, адже встановили, що з початку року адміністрація цього закладу отримувала гроші «за створення відвідувачам закладу умов для вступу у безладні статеві зв’язки».

Зокрема, зазначали в у поліції, в клубі діяли спеціальні «темні кімнати», де за матеріальну винагороду можна було усамітнитися для вступу в статеві зв’язки. Тоді в поліції інформували, що вирішують питання про відкриття кримінального провадження.