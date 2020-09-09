Керівникові штабу «Руху опору капітуляції» в Дніпрі обрали запобіжний захід через інцидент під час візиту Зеленського

Керівникові штабу «Руху опору капітуляції» в Дніпрі, експарламентареві Андрію Денисенкові обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання через інцидент під час візиту президента Володимира Зеленського до Дніпра.

Відповідне рішення ухвалив Індустріальний райсуд міста, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Активіст заявляє, що буде його оскаржувати в апеляції.

За його словами, він намагався пройти до Зеленського, щоб поставити йому запитання, однак поліція, яка обмежувала доступ, застосувала до нього силу.

Водночас в пресслужбі обласної поліції поінформували, що активіст ударив лейтенанта поліції, який забезпечував охорону правопорядку під час візиту голови держави. У результаті в поліцейського – забій грудної клітини.

Термін дії запобіжного заходу, обраного судом Денисенкові, – до 29 жовтня.

Андрій Денисенко також заявив про побиття поліцією під час візиту ще трьох активістів. Одна з дівчат Аліна Новікова повідомила, що в неї перелом ребра, зафіксувала це в судово-медичній експертизі й домагатиметься покарання винних.

26 серпня в Дніпрі під час візиту президента Володимира Зеленського біля школи, яку він відвідував, сталася сутичка між представниками місцевих громадських організацій і поліцією.

30 серпня стало відомо, що проти координатора штабу «Руху опору капітуляції» в Дніпрі Андрія Денисенка відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Ексдепутатові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Суд з обрання йому запобіжного заходу тричі переносили.