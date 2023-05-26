Війська РФ завдали удару по медзакладу в Дніпрі, є постраждалі – Єрмак

Російські війська завдали удару по медзакладу у Дніпрі, є постраждалі, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«Російські терористи вдарили по медзакладу у Дніпрі, є постраждалі», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомлялося про звуки вибухів в Дніпрі.

Також під час нічної атаки російські війська ракетами і дронами атакували Дніпропетровщину. За даними місцевої влади, у Дніпрі у приватному домоволодінні виникла пожежа – пошкоджені два будинки та авто. Також сталася пожежа на двох приватних підприємствах, постраждала людина.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди».