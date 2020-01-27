У Дніпрі вшанували пам’ять жертв Голокосту й презентували книжку-розслідування

У Дніпрі, в Музеї Голокосту, 27 січня вшанували пам’ять євреїв, загиблих під час Другої світової війни. У церемонії взяли участь представники влади, громадськості, єврейської громади міста, релігійні діячі, науковці, а також представники дипломатичних місій.

У пам’ять про шість мільйонів загиблих під час Голокосту урочисто запалили шість свічок. Прозвучали єврейські поминальні молитви.

«Це має залишитись у пам’яті назавжди. Аушвіц щодня кидає нам виклик – творити наше співіснування за масштабами людяності. Аушвіц стосується нас всіх. Не тільки в дні пам’яті», – сказав перед запаленням свічки генеральний консул Німеччини у Донецьку (офіс у Дніпрі) Штефан Кайль.

Представник єврейської громади в Дніпрі Олег Ростовцев зазначив: Голокост став знаковою трагедією для людства, передусім – для Європи.

«Європі передусім слід осмислити, як вона змогла допустити це. Те, що відбувалось з єврейським народом, мало кого хвилювало тоді, коли це відбувалось. Про це мало говорилось, це замовчувалось. Осмислення цієї трагедії прийшло значно пізніше. Це дає нам дуже важливий урок: ми не завжди розуміємо значущість того, що відбувається, коли це відбувається», – сказав Олег Ростовцев.

Координаторка освітніх проєктів наукового центру «Яхад-ін Унум» Юлія Гармаш (Франція) презентувала книжку «Розслідування Голокосту від куль». У ній представлені нові свідоцтва про масове знищення євреїв на теренах України.

У Дніпрі в роки війни нацисти вбили понад 11 тисяч євреїв. Їх масово розстрілювали в балці, яку називають місцевим «Бабиним Яром».

27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року.

Український інститут національної пам’яті нагадує, що 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Цей табір став у сучасному світі символом нацистських злочинів.

Офіційно визнано, що до шести мільйонів євреїв були вбиті під час Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйона загинули на території колишнього Радянського Союзу.