У Дніпрі голова забороненої організації «Союз радянських офіцерів» став головою ОВК

У Дніпрі голова забороненої організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко став головою ОВК №24. Відповідне рішення про його призначення оприлюднила Центральна виборча комісія.

За даними з ЦВК, Віктор Марченко призначений за квотою кандидата в президенти України Сергія Капліна.

Рішення викликало обурення активістів об’єднання «С14».

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода представник «С14» Андрій Куліш, він вважає, що призначення головою ОВК «людини, яка організувала кількатисячні проросійські мітинги, закликала публічно до сепаратизму, чекала «русскую освободительную армию» – «це плювок в душу патріотам».

Андрій Куліш розповів, що засідання окружної виборчої комісії у четвер фактично не відбулось через відсутність кворуму: були присутні п’ять з 24 членів комісії. З приміщення ОВК його намагались вигнати, а коли він відмовився, викликали поліцію.

«Я відмовився залишити засідання ОВК. Тоді Марченко викликав поліцію. Поліція прибула вже після того, як вони оголосили перерву через відсутність кворуму. Я хотів запропонувати членам ОВК оголосити недовіру голові ОВК Марченку, розповів членам комісії про його діяльність, однак більшість членів комісії стали на його захист. Є ще один легальний шлях його позбавити цієї посади – кандидат може його відкликати, і він вже це пообіцяв»», – зазначив Куліш.

На своїй сторінці у Facebook Віктор Марченко зазначив, що головою ОВК від кандидата Сергія Капліна був призначений випадково.

15 червня 2017 року в Дніпрі суд заборонив організацію «Союз радянських офіцерів». Позивачем у цій справі виступало міське управління юстиції. Відповідачем – громадська організація «Союз радянських офіцерів», яку обвинувачували в закликах до повалення влади та проросійській пропаганді, зокрема втому, що в березні 2014 року члени організації піднімали на флагштоці перед будівлею міської ради російський прапор. Позов до суду щодо заборони діяльності організації зареєстрований ще в червні 2014 року.