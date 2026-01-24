На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали троє людей – ОВА

На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали троє людей, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За його словами, постраждалі чоловіки 51 та 61 років лікуватимуться амбулаторно, а 73-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості.
Голова ОВА повідомив, що протягом дня сили РФ атакували FPV-дронами та артилерією Нікопольщину – пошкоджені сім приватних будинків, один з них загорівся. Також пошкоджені адмінбудівля, господарська споруда, авто, лінія електропередач.
У Юріївській громаді Павлоградського району через удар російського БпЛА пошкоджена лінія електропередач, додав Ганжа.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
