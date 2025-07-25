ОВА: російські дрони вночі атакували Дніпропетровщину – є поранений і влучання

Російські дрони вночі атакували Дніпропетровщину – поранений 69-річний чоловік, є влучання у Синельниківському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Виникла пожежа у фермерському господарстві. Зайнялася й будівля, що не експлуатувалася. Також пошкоджений багатоквартирний будинок, 3 гаражі, лінія електропередач», – написав він у телеграмі.

За його даними, у Павлограді внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на території підприємства.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



