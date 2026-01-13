На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали двоє людей, серед них є дитина – ОВА

На Дніпропетровщині через російські атаки FPV-дронами та артилерією постраждали двоє людей – 13-річний хлопчик та 58-річна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Це сталося у Нікопольському районі. За його словами, також через атаку РФ пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди, гараж, газогін та лінія електропередач.

Крім того, сили РФ КАБом вдарили по Петропавлівській громаді (Синельниківський район), написав у телеграмі голова ОВА. Проте про пошкодження чи постраждалих він не повідомив.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.