Дніпропетровщина: співробітницю будинку дитини звільнили з роботи за застосування сили до вихованки

У Кам’янському будинку дитини в Дніпропетровській області звільнили з роботи співробітницю, яка намагалась заспокоїти півторарічну дитину, перевернувши її головою вниз і струшуючи. Інформацію про це у вівторок підтвердив заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олексій Григорук 30 червня.

Він розповів, що інцидент стався 26 червня, однак посадовець про це дізнався тільки сьогодні. Відео того, що сталось, потрапило в Інтернет.

Півторарічна дівчинка під час прогулянки на вулиці поводилася неспокійно, і няня на це відреагувала. Її дії в департаменті називають «грубим насильством».

«Факт грубого насильства над дитиною. Сам факт обурює нас дуже – як медиків, як співробітників департаменту. Інформація про сам факт насильства передана до місцевої поліції», – сказав Олексій Григорук.

Читайте також: Депутатка Третьякова не просила звільнити її з посади голови комітету соцполітики – Разумков​

Жінка пропрацювала в закладі чотири роки. Триває службова перевірка, зазначив посадовець.

За інформацію з пресслужби обласної ради, директор закладу на запит облради заявив, що співробітниця «у своїй пояснювальній записці зазначила, що таким чином хотіла заспокоїти дитину».

За результатами медобстеження, дитина не має фізичних ушкоджень.

Ювенальна поліція Кам’янського проводить перевірку. У мерії міста повідомили, що хід розслідування інциденту перебуває на контролі міського голови.

У Кам’янському спеціалізованому будинку дитини в Дніпропетровській області виховуються 60 дітей батьків, позбавлених батьківських прав, з різними діагнозами – синдромом Дауна, захворюваннями нервової системи, вадами розвитку тощо.