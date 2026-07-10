Влада Дніпропетровщини оголосила обов’язкову евакуацію всіх жителів ще з двох населених пунктів – Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району.

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа, у цих населених пунктах залишається понад 6500 людей.

«Дітей звідти вивезли раніше. Тепер небезпечні території мають покинути дорослі. Їх там залишається понад 6,5 тисяч», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, спершу людей прийматимуть транзитні центри, яких у регіоні п’ять. Там вони зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, продуктові та гігієнічні набори.

Ганжа зазначив, що у разі потреби евакуйованим підберуть варіант подальшого розселення – місця для розміщення ВПО є як на більш безпечних територіях Дніпропетровської області, так і в інших регіонах країни.

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У травні влада Дніпропетровської області оголосила обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району. Тоді з Вищетарасівки мали виїхати родини з дітьми.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Дніпропетровщина, зокрема Синельниківський та Нікопольський райони, щодня зазнають російських атак.