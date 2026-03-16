Від пологів під обстрілами до порятунку пса: один день із евакуаційною групою на Дніпропетровщині

Поліцейські одягають бронежилети та дістають антидронові рушниці. Спецпідрозділ «Білий янгол», з яким побували журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, поспішає евакуювати мешканців із небезпечної зони на Дніпропетровщині.

Це селище Покровське: колись воно було тиловим, але вже пів року російська армія рівняє його із землею. Щойно група евакуації в’їжджає в селище, з’являється загроза.

«Йдуть пуски КАБів. З боку траси по правому боці FPV висить», – каже поліцейський Сергій Галда.

На узбіччі помічаємо жінку з речами. Її звати Віра, вона йде з сусідньої Олександрівки. Міст, що вів туди, російська армія знищила ще минулої осені.

«Знищують усе. Кидають люди своє нажите і тікають, бо хочуть жити. Будинків немає, одні руїни. Хлопці, ви мене не покинете? Я не знаю дороги». – «Ні, давайте ми вас евакуюємо, без питань».

Поки група їде в напрямку села, на нього скидають російські авіабомби: спочатку одну, потім другу. Щойно бомбардування вщухає, евакуація триває. Після чергових прильотів охочих виїхати стає більше.

«Ми хотіли залишатися і не їхати, але вже не витримали нерви», – каже мешканка Катеринівки Зінаїда.

Люди часто залишаються вдома до останнього, розповідають поліцейські. Наприклад, минулої ночі їм надійшло завдання – забрати жінку, яка ось-ось має народити дитину.

«Ми коли їхали в Просяну, вже гуглили й читали, як приймати пологи, бо такого досвіду в нас немає», – розповідає Сергій. Але пологи відбулися до того, як вони приїхали. Народився хлопчик.

«Дай Боже, щоб усі евакуювалися, щоб там вже не народжувалися. Нехай народжуються діти, але не в таких умовах», – каже Сергій Галда.

«Вночі прилетів, цей, як називається?..» – «Шахед?» – «Ні. «Молнія» прилетіла! Весь дах розкрило. Я вас зараз по хаті не водитиму, бо почала вже падати стеля», – житель Покровського Сергій показує поліцейським з евакуаційної групи наслідки чергового прильоту.

Та, попри атаки й руйнування, у селах ще вистачає й тих, хто з різних причин не виїжджає. Люди сваряться з поліцейськими, які намагаються їх переконати.

«У мене тут могили моїх батьків, моєї доньки. Як я покину все це?» – «У мене у Великомихайлівці теж мої родичі поховані! І бабусі, і дідусі», – шукає контраргументи Сергій. «Куди я кину, стільки собак у мене! А в дворі ще. Ні, я не поїду. Не хочу. Якщо хату мою розіб’ють, тоді вже все. Уб’ють – тоді вже, може, виїду кудись».

У цьому екіпажі «Білого янгола» всі місцеві – раніше працювали поліцейськими в тутешніх громадах. Зараз на суміжжі Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей українська армія, як повідомляється, проводить успішні контрнаступальні дії. Можливо, невдовзі вдасться вивезти людей і з так званої сірої зони.

«Сподіваємося на успіхи ЗСУ. Оскільки у нас є Великомихайлівська ОТГ. Там залишилося понад 14 людей, їхня доля невідома, зв'язку немає», – розповідає Сергій Галда.

Перед тим, як виїхати з селища, поліцейські помічають собаку: їй здавив горло довгий ланцюг. Підручними інструментами вони знімають пута, і псу помітно стає легше.

«Могла заплутатися і померти. А так собака житиме. Зараз усе продезінфікуємо», – каже поліцейський із групи «Білий янгол» Іван.