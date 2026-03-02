Доступність посилання

Зеленський підписав закон щодо евакуації дітей – їх можуть вивезти навіть у разі відмови батьків

Закон № 4779-IX дозволяє проводиити евакуацію дітей із місць активних бойових дій навіть у разі відмови батьків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який стосується обов’язкової евакуації населення, зокрема дітей, з територій активних і можливих воєнних дій.

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, закон № 4779-IX дозволяє проводиити евакуацію дітей із місць активних бойових дій навіть у разі відмови батьків. Закон визначає, що право дитини на життя є пріоритетним, тому військові адміністрації тепер мають повноваження схвалювати рішення про обов’язковий виїзд неповнолітніх в безпечні регіони для захисту від обстрілів.

Зазначається, що координаційний штаб, утворений Кабміном, погоджує рішення військових адміністрацій протягом двох днів з дня його схвалення рішення про евакуацію.

За даними віцепрем’єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, на початок січня загалом з 1 червня 2025 року з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тисяч людей, серед них – майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю.

Під час дії воєнного стану обов’язкова евакуація населення проводиться із населених пунктів, розташованих на територіях активних та можливих воєнних дій, які включені до відповідного переліку територій.


