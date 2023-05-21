Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: «знищена приватна оселя, ще шість – пошкоджені»

Російські війська 21 травня обстріляли Мирівську громаду в Нікопольському районі на Дніпропетровщині, внаслідок чого знищені і пошкоджені будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Від самого ранку ворог бив по Мирівській громаді Нікопольського району. Атакував важкою артилерією, випустивши понад чотири десятки снарядів. Поцілив також дроном-камікадзе. Знищена приватна оселя, ще 6 – пошкоджені. Потрощені авто та господарська споруда. Понівечені пошта, заклад культури, аграрне підприємство та амбулаторія», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, загарбники обстріляли і Межівську громаду Синельниківського району. Наслідки тут ще з’ясовують.

Голова ОВА додав, що всюди минулося без загиблих і постраждалих.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.