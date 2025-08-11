Атаки РФ на Дніпропетровщині: влада повідомляє про двох постраждалих та десятки пошкоджених будинків

Через російські атаки на Дніпропетровщині поранені дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Нікопольському районі, який сили РФ атакували БпЛА та артилерією, постраждав 52-річний чоловік – лікуватиметься амбулаторно.

«Побиті понад десяток приватних будинків, ще 2 – загорілися. Понівечені 4 господарські споруди, авто», – написав він у телеграмі.

По Великомихайлівській громаді Синельниківського району війська РФ поцілили КАБом, по Межівській – БпЛА, внаслідок цих атак до лікарні потрапив 31-річний чоловік, зруйновані два магазини, пошкоджений ліцей, додав Лисак.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



