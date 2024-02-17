Влада повідомила про збиття російської ракети у Криворізькому районі. У ЗСУ попереджали про її рух на Дніпро

У Криворізькому районі українські військові знищили російську ракету, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ракету знищено. Ворожу ціль наші ліквідували у Криворізькому районі», – написав він у телеграмі.



Близько 16:08 Повітряні сили ЗСУ попередили про російську ракету в Дніпропетровській області – її курс, попередньо, був на Дніпро.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.