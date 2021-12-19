Один із гірників, які травмувалися на шахті Дніпропетровщини, перебуває у стабільно тяжкому стані

Один із гірників, які травмувалися на шахті в Дніпропетровській області, перебуває у стабільно тяжкому стані. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі компанії «ДТЕК Павлоградвугілля».

Чоловіка доправили до обласної лікарні в Дніпрі. Там йому провели операцію на обличчі. Він – у стабільно тяжкому стані, у свідомості.

Двоє інших постраждалих – у реанімації лікарні Павлограда. Одному з них прооперували руку. Іншому не потрібне оперативне втручання.

18 грудня на шахті «Дніпровська» у місті Тернівка на Дніпропетровщині сталася поломка гірничого комбайна, травмувалися троє гірників. Причини нещасного випадку з'ясовує спеціально створена комісія.