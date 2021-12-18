На шахті Дніпропетровщини постраждали троє гірників

На шахті «Дніпровська» у місті Тернівка на Дніпропетровщині 18 грудня травмувалися троє гірників.

Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі компанії «ДТЕК Павлоградвугілля», якій належить шахта.

Нещасний випадок стався під землею. Під час видобування вугілля сталася поломка гірничого комбайна.

Троє гірників очисної бригади зазнали легких та середньої важкості травм.

Травмованих доправили до лікарні в Павлограді Дниіропетровської області. Їхній стан стабільний, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Причини нещасного випадку з'ясовує спеціально створена комісія.