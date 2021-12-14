Парламент подовжив мораторій на банкрутство державних шахт до початку 2024-го

Верховна Рада 14 грудня проголосувала за подовження мораторію на банкрутство державних вугледобувних підприємств до 1 січня 2024 року.

Документ, ініційований групою парламентарів на чолі з Андрієм Герусом («Слуга народу») розглянули за скороченою процедурою. При голосуванні в цілому його підтримали 317 народних депутатів, проти не проголосував жоден, 15 утрималися.

Подовження мораторію підтримали представники майже всіх депутатських фракцій та груп, за винятком «Голосу».

Читайте також: Вугільна «яма»: як Україна подолає енергетичну кризу і до чого тут ДТЕК, Росія та імпорт з Білорусі

Закон передбачає продовження заборони на виконавчі провадження та примусові заходи щодо вугледобувних підприємств до 1 січня 2024 року. Відтак у рамках таких проваджень на майно шахт не можуть накладатися арешти, а примусово можуть виконуватися тільки рішення про виплати заробітних плат та компенсацій працівникам.

За даними авторів документу, на неокупованій території України наразі розташовано 11 державних вугледобувних підприємств, які об’єднують 33 шахти. У 2020 році вони видобули 2,9 мільйона тонн вугілля при загальному видобутку 28,8 мільйона загалом у країні і забезпечують роботою 34 тисячі працівників.

Читайте також: Держшахтам перерахували 300 млн грн для виплат зарплати гірникам – Міненерго

Водночас більшість державних шахт є збитковими, йдеться в пояснювальній записці. У парламенті їхні збитки від випуску товарної вугільної продукції за перші дев’ять місяців 2021 року оцінюють у 5,17 мільярда гривень, що на 1,15 мільярда більше, ніж за аналогічний період 2020-го.

Досі заборона на банкрутство державних шахт була чинною до 1 січня 2022 року.