У Росії заарештували 5 обвинувачених у справі про загибель шахтарів

Суд у Кемерові, Росія, 27 листопада заарештував усіх п’ятьох обвинувачених у справі про аварію на шахті, внаслідок якої загиблими визнали 51 людину.

Серед них троє керівників шахти і двоє інспекторів Ростехнагляду. Ніхто із заарештованих своєї провини не визнав.

На самій шахті 27 листопада відновилася пошуково-рятувальна операція, зупинена два дні тому через загрозу вибуху. Досі не вдалося знайти 37 людей, їх визнали загиблими.

Про поновлення пошуково-рятувальної операції повідомив голова регіону Сергій Цивільов у своєму телеграм-каналі. «Попередньо провели необхідні підготовчі заходи. Ми повинні всіх підняти», – йдеться у повідомленні.

Вранці 25 листопада внаслідок вибуху метану і подальшої пожежі на шахті загинула 51 людина, зокрема п’ятеро рятувальників. Понад 60 постраждали.

Усього під землею було 285 людей. Більшу частину вдалося вивести.

У лікарнях перебувають 49 людей – 38 шахтарів та 11 рятувальників. У регіоні оголосили жалобу.