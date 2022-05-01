Повторний обстріл Дніпропетровщини, поранено жінку – голова ОВА



Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомляє про обстріл військами РФ села у Синельниківському районі.



«Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я», – написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Унаслідок обстрілу поранена жінка, повідомив він.

Це вже другий удар по Синельниківському району за сьогодні. Раніше сьогодні російська ракета влучила у склади агропідприємств – один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані.

В ООН станом на 28 квітня підтвердили загибель 2899 і поранення 3235 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.