Війська РФ надвечір знову обстріляли Дніпропетровщину, є постраждалі – Лукашук

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявляє, що надвечір російські війська обстріляли Синельниківський район – поранені щонайменше троє людей.



«Вже надвечір окупанти поцілили по Покровській громаді у Синельниківському районі. Били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка. За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з яких – працівник підприємства», – написав він у телеграмі.



Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.



Лукашук додав, що на складських приміщеннях почалася пожежа, яку нині ліквідовують. Масштаби руйнувань також з‘ясовуються.

Крім того, сьогодні російські війська практично весь день обстрілювали Криворізький район.

24 червня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що за чотири місяці війни по Дніпропетровщині Росія вдарила 160 ракетами, загинула 21 людина.