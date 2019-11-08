Дніпропетровська облрада обрала нового голову

Новим головою Дніпропетровської обласної ради обраний Святослав Олійник. Відповідне рішення ухвалили 8 листопада на сесії облради, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

До цього Святослав Олійник працював заступником голови облради. На виборах до облради він був обраний депутатом від партії «Відродження».

Нового голову обрали шляхом таємного голосування. 91 голос був «за», один бюлетень був пошкоджений, один депутат не підтримав жодного кандидата.

Перед цим Дніпропетровська облрада затвердила відставку свого попереднього голови Гліба Пригунова. «За» проголосували 87 депутатів зі 94 присутніх.

Пригунов склав повноваження голови облради, але залишився депутатом облради. Посадовець написав заяву про відставку цього тижня, але її мав схвалити депутатський корпус.

Раніше на своїй сторінці у фейсбуці Гліб Пригунов написав, що «мандат від демократичної коаліції перестав бути актуальним». Він також повідомив про свої плани залишитись у місцевій політиці.

У грудні 2015 року тодішній радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, депутат обласної ради від «Блоку Петра Порошенка» Гліб Пригунов був обраний новим головою Дніпропетровської обласної ради. За кандидатуру Гліба Пригунова, яка була єдиною, проголосували 68 із 109 зареєстрованих у залі депутатів.

Підтримати кандидатуру Пригунова як єдиного кандидата від «більшості» попросив депутат Дніпропетровської облради від партії «Відродження» Святослав Олійник.

Дніпропетровську обласну раду попереднього скликання очолював регіонал Євген Удод.