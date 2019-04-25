Екс-голова Дніпропетровської облради знятий з міжнародного розшуку – джерела

Екс-голова Дніпропетровської обласної ради, екс-заступник мера Кривого Рогу Євген Удод знятий з міжнародного розшуку. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили джерела в правоохоронних органах 25 квітня.

За їхніми даними, близько двох тижнів тому суд першої інстанції задовольнив клопотання захисників екс-посадовця щодо зняття його з розшуку. Прокуратура області намагалася оскаржити це рішення в апеляційному суді, але суд ухвалив рішення на користь Євгена Удода. Слідство у справах щодо нього триває.

Раніше, у червні 2017 року, першого заступника мера Кривого Рогу Євгена Удода було оголошено в міжнародний розшук, бо він є фігурантом у кримінальних провадженнях і, за даними правоохоронців, ухилявся від слідчих дій. У розшуковій базі офіційного сайту МВС України були вказані статті, які йому інкримінуються, – 191, 129, 255 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, погроза вбивством, створення злочинної організації).

Пізніше стало відомо, що Євгена Удода звільнили з посади заступника мера за статтею 38 Кодексу законів про працю України «за власним бажанням у зв’язку неможливістю продовжувати роботу». «Заява про звільнення надійшла електронною поштою», – заявили тоді Радіо Свобода в міськраді.

17 травня 2017 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Євгену Удоду повідомили про підозру. За даними з мерії, на той момент Євген Удод перебував у відпустці.

У листопаді 2016 року, березні і травні 2017 року в Криворізькій міській раді силовики проводили обшуки з вилученням документів. Тоді посадовців мерії звинувачували в нецільовому використанні бюджетних коштів «шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг».