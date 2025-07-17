Удар РФ по Добропіллю: кількість жертв зросла

Зросла кількість жертв російського удару по Добропіллю на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Раніше було відомо про двох загиблих і 27 поранених.



«Наразі відомо про 3 загиблих і 27 поранених внаслідок удару по Добропіллю.Всі поранені отримали медичну допомогу, деякі з них – евакуйовані до інших областей», – написав він у телеграмі.



Триває розбір завалів.

Російські військові після 17-ї години 16 лютого скинули авіабомбу в центрі міста Добропілля на Донеччині. Удар був завданий по торговельному центру «Аврора», де в цей час було багато відвідувачів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



