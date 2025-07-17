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Новини | Події

Удар РФ по Добропіллю: кількість жертв зросла

Триває розбір завалів. Фото ілюстративне
Триває розбір завалів. Фото ілюстративне

Зросла кількість жертв російського удару по Добропіллю на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Раніше було відомо про двох загиблих і 27 поранених.

«Наразі відомо про 3 загиблих і 27 поранених внаслідок удару по Добропіллю.Всі поранені отримали медичну допомогу, деякі з них – евакуйовані до інших областей», – написав він у телеграмі.

Триває розбір завалів.

Російські військові після 17-ї години 16 лютого скинули авіабомбу в центрі міста Добропілля на Донеччині. Удар був завданий по торговельному центру «Аврора», де в цей час було багато відвідувачів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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