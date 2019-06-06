Рада ухвалила закон щодо спрощеної процедури громадянства іноземним добровольцям

Верховна Рада України 6 червня 230 голосами ухвалила в цілому закон щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

«Законом визнано іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України такими, що перебувають на законних підставах на території України та надано можливість таким особам одержати посвідку на тимчасове проживання в Україні на час участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України. Законом встановлено обмеження щодо добровільного або примусового повернення таких іноземців та осіб без громадянства до держави-агресора або країн, що не визнають територіальну цілісність України або підтримують агресію проти України», – йдеться в поясненні до закону на сайті парламенту.

Повідомляється, що цим законом внесені зміни до іншого – «Про громадянство України», де передбачена норма щодо «спрощеного порядку прийняття у громадянство України іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу у захисті територіальної цілісності та недоторканості України».

Верховна Рада України 2 жовтня 2018 року схвалила в першому читанні законопроект, який передбачає спрощену процедуру надання українського громадянства іноземцям, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі.

4 червня під Адміністрацією президента України праворадикали із «Національного корпусу» та представники ветеранських рухів України провели акцію «Паспорт добровольцю». Вони вимагали у президента Володимира Зеленського спрощеної процедури видачі українських паспортів іноземним добровольцям.