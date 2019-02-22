Додон заявив, що Молдова має підтримувати зв’язки з Росією через невизначеність майбутнього ЄС

Президент Молдови Ігор Додон заявив в інтерв’ю агентству Associated Press, що його країна повинна підтримувати зв’язки з Росією через невизначеність стосовно майбутнього Європейського союзу.

Додон наголосив, що Молдова покладається на Росію в питаннях енергетики, експорту товарів та допомоги з врегулюванням конфлікту на Придністров’ї.

Інтерв’ю опубліковане напередодні виборів до парламенту Молдови, які мають відбутися найближчої неділі, 24 лютого.

Наразі у владі Молдови панує розкол, аде правляча Демократична партіє дотримується проєвропейської позиції, а президент наполягає на проросійській політиці.

Крім Демократичної партії Молдови, у виборах 24 лютого братимуть участь соціалісти, які прагнуть тісніших зв’язків із Росією, і ACUM, що звинувачує владу Молдови у розгулі корупції.

Як свідчать дані опитувань, жодна з цих сил не має шансів отримати необхідну більшість місць у парламенті.