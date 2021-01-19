«Це скандал»: зоозахисники про виправдання догхантера Святогора

Зоозахисники називають виправдувальний вирок київському догхантеру Олексію Святогору скандальним та вважають, що така ухвала суду неможлива без корупції. Про це сказала в коментарі Радіо Свобода президентка Асоціації зоозахисників України Ася Серпінська.

«Це скандал. У нас взагалі, я вважаю, судова система відсутня. Судова система у нас є загрозою для національної безпеки України і суверенітету України... Я думаю, що там не обійшлося без підкупу: хтось кудись щось заніс або хтось із кимось домовився. Розум відмовляється сприйняти те, що нормальна людина винесла виправдувальний вирок убивці. Хоча б винесли якесь м’яке покарання. Але жодного покарання – це взагалі нонсенс. Я впевнена, що там була корупція... Він (Олексій Святогор - ред.) був фюрером догхантерів. Я вважаю, що ця організація догхантерська – це фактично організована кримінальна група. У них є сайти, керівництво, лідери. Суд повинен був дивитися на це якраз через призму такого сприйняття», – розповіла Серпінська.

За її словами, законодавство у сфері захисту тварин погано працює в Україні, адже необхідно ухвалити серію підзаконних актів.

«Закон про захист тварин є. Але до закону ще потрібний цілий комплекс підзаконних правових актів... Це вже прерогатива Кабінету міністрів, не Верховної Ради», – пояснила зоозахисниця.

Серпінська також зазначила, що текст закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» значно скоротили в 2006 році під час проходження в парламенті.

У понеділок, 18 січня, Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора. Йому інкримінували пропаганду культу насильства і жорстокості.

Вирок суддя Оксана Голуб зачитувала в закритому режимі.

Після ухвали суду Олексій Святогор до журналістів не вийшов. На своїй сторінці у фейсбуці Святогор назвав рішення судді «розумним та правильним». Про свою діяльність Олексій Святогор регулярно розповідає в соціальних мережах і в телешоу, заявляючи, що позбавив життя понад тисячу бродячих собак «заради безпеки киян».