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27 грудня 2019, Київ 14:15
Новини | Економіка

Долар різко зріс на міжбанку

Національний банк України відбив це зростання лише частково, встановивши опівдні довідкове значення курсу 23 гривні 67 копійок за долар

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На українському міжбанківському валютному ринку різко зросли котирування долара. За даними сайту Finance.ua, станом на 12:45 котирування сягнули 23 гривень 73–76 копійок за одиницю американської валюти.

Національний банк України відбив це зростання лише частково, встановивши опівдні довідкове значення курсу 23 гривні 67 копійок за долар, це на 38 копійок більше за офіційний курс на 27 грудня.

«На торгах по долару черговий виток зростання котирувань. Попит перевищує пропозицію», – констатують фахівці сайту «Мінфін».

На торгах 26 грудня НБУ викупив із ринку рекордну суму – 700 мільйонів доларів.

«Основні суми продажів – це НАК «Нафтогаз». Він за фактом продавав її для закриття дірок у бюджеті. Це кошти кредитні, і вони знову підуть не на розвиток галузі та економіки, а на проїдання. Таке масоване введення, а потім винесення валюти з ринку на фоні нерозуміння основної частини клієнтів призвели тільки до ажіотажного попиту на ринку і створення нових диспропорцій попиту та пропозиції на передостанніх повноцінних торгах цього року. Це відгукнеться і сьогодні на котируваннях міжбанку в бік їхнього подальшого зростання і спекуляцій», – вказували експерти «Мінфіну» перед початком торгів.

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

Будівля Національного банку України
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