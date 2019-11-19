Долар припинив падіння щодо гривні – НБУ

Національний банк України опівдні 19 листопада оприлюднив довідкове значення курсу 24 гривні 21 копійка за долар, це на сім копійок більше за офіційний курс на вівторок.

На українському міжбанківському валютному ринку тренд також змінився. Станом на 13:40, за даними сайту finance.ua, котирування становили 24 гривні 19–22 копійки зв долар.

«Торги по долару перед обідом на піку активності. Помітні як місцеві великі клієнти, так і нерезиденти. Поступово обсяг пропозиції зростає», – інформує сайт «Мінфін».

Раніше цього тижня гривня наблизилася до встановленого у вересні багаторічного максимуму проти долара США.

