Домінікана: щонайменше 20 туристів отримали травми унаслідок ДТП за участі автобуса

Щонайменше 20 туристів потрапили в дорожньо-транспортну пригоду за участі автобуса на сході Домінікани біля міста Ігуей. Серед постраждалих було вісім дітей.

Посольство Росії у Венесуелі заявило, що 39 із 41 пасажира були росіянами. Щонайменше 27 із них отримують медичну допомогу в лікарнях Домінікани, повідомив тур-оператор Anex Tour у коментарі агентство ТАСС.

Місцеве видання Listion Diario пише про щонайменше 15 росіян, які перебувають у критичному стані.

Автобус їхав до аеропорту, коли зіткнувся з вантажівкою й перевернувся.

Агентство Associated Press із посиланням на дані влади пише, що деякі люди були заблоковані в автобусі впродовж кількох годин і втратили свої кінцівки.