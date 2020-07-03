З початку року на Донбасі загинули 11 цивільних – Офіс омбудсмена

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що з початку року через обстріли на Донбасі загинули 11 цивільних громадян.

«Загалом з початку російської агресії на Сході країни ми втратили понад 13 тисяч співгромадян. Російська Федерація вкотре порушуючи Мінські домовленості, демонструє світові свою агресивну окупаційну політику та небажання припиняти вогонь на Сході України, через що мирні мешканці продовжують гинути від ворожих куль. Це необхідно негайно припинити», – звернулася омбудсмен у фейсбуці, коментуючи сьогоднішню загибель через обстріли бойовиків жительки Зайцева.

Денісова закликала представників міжнародних гуманітарних місій, правозахисних організацій об’єднати зусилля, аби змусити Росію дотримуватися Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Раніше сьогодні штаб операції Об’єднаних сил повідомив, що вранці в Зайцевому Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків загинула мирна мешканка. Відомо, що жінка зазнала чисельних осколкових поранень через потрапляння міни у дерево.