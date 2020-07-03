Мирна жителька загинула на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків 3 липня – ООС

Мирна жителька загинула в Зайцевому Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків зранку 3 липня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка 1940 року народження», – заявили в ООС.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українську армію в обстрілах поблизу Горлівки (Зайцеве розташоване біля цього міста).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.