Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 липня 2020, Київ 08:45
Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі 1 липня – ООС

Військові Збройних сил неподалік Золотого-4, Луганської області, 10 червня 2019 року

Один український військовий поранений на Донбасі 1 липня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі околиці Донецька. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 1 липня.

Росія розстріляла українську армію на кордоні
Embed
Росія розстріляла українську армію на кордоні

No media source currently available

0:00 0:26:35 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG