Двоє українських військових поранені на Донбасі 30 червня – штаб ООС

Двоє українських військових поранені на Донбасі 30 червня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, минулої доби контрольовані Росією сили 12 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі північної околиці Донецька та села в Старобешівському районі. В угрупованні «ЛНР» заявляють про одне порушення перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.