Минула доба на Донбасі: 12 обстрілів, двоє військових поранені

Підтримувані Росією бойовики минулої доби 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, внаслідок чого двоє військовослужбовців були поранені, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«29 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні пресцентру ООС вранці 30 червня.

За повідомленням, від початку нової доби обстріли поновилися, втрат серед українських військових немає.

У пресцентрі додали, що військові застосовують чергові вогневі засоби, щоб припинити обстріли з боку бойовиків.

Крім того, як повідомили у пресцентрі ООС, за уточненою інформацією, 28 червня ввечері «представники збройних формувань Російської Федерації з напрямку непідконтрольного урядові України селища Доломітне Донецької області цілеспрямовано двічі обстріляли житлові будинки в селищі Новолуганське, застосувавши стрілецьку зброю калібру 7,62 мм».

«У результаті першого обстрілу було пошкоджено вікно та меблі одного з будинків, а при другому – ворог поцілив у металопластикове вікно, розбивши склопакет на балконі другого поверху житлового будинку. Постраждалих громадян, внаслідок ворожого обстрілу, на щастя, немає», – йдеться в повідомленні.

29 червня ввечері підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» звинувачували українських військових в обстрілі околиць Донецька, а бойовики з угруповання «ЛНР» – в обстрілі Фрунзе (Сентянівки).

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.