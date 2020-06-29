На Донбасі зафіксували сім обстрілів, двоє військових поранені – ООС

На Донбасі зафіксували сім обстрілів, двоє українських військових поранені, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

В угрупованні «ДНР» не повідомляли про бойові дії 29 червня. Бойовики «ЛНР» заявляють про обстріл селищ Донецьке та Березовське.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.