День на фронті: один військовий отримав поранення – штаб

Російські гібридні сили шість разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі за день 26 червня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Зокрема в штабі зафіксували, що бойовики використовують заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібрів 122, 120 та 82 міліметри, а також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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Обстрілів, за зведенням, зазнали позиції українських військових в районі Кримського, Катеринівки, Хутору Вільного та Шумів.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримали поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу та надається необхідна медична допомога. Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії», – йдеться в повідомленні штабу.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» наразі не заявляли про обстріли окупованих ними територій протягом дня 26 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.