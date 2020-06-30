На Донбасі бойовики здійснили два обстріли з початку доби – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 30 червня російські гібридні сили здійснили два обстріли, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Як інформувало Радіо Свобода, внаслідок обстрілу біля Новозванівки в Луганській області поранень зазнали двоє українських військових.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» зведених даних про бойові дії 30 червня не подають. В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі двома протитанковими ракетами села Стила в Старобешівському районі Донецької області.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.