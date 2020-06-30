Двоє військових поранені через обстріл на Донбасі – пресцентр ООС

Двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали осколкових поранень 30 червня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу і надано належну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, обстріл відбувся на луганському напрямку біля Новозванівки Попаснянського району. Обстріл здійснювався з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У пресцентрі ООС повідомили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.