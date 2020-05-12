Бойовики з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі до полудня 12 травня двічі порушували режим припинення вогню.

«Російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил. Свідомо порушуючи режим тиші, окупанти застосували міномети. З 04:40 понад годину ворог вів вогонь від окупованого села Пришиб по оборонцям Кримського, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. При цьому окупанти випустили по нашим воїнам 8 мін 120-го калібру. Вдруге за сьогодні окупанти вели вогонь по захисникам Кримського з напрямку від окупованого села Сокільники. З 06:55, протягом пів години, ворог застосовував гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння... На жаль, як вже повідомлялося, від початку доби один наш герой отримав осколкове поранення», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони заявиили, що у відповідь на вогонь бойовиків ЗСУ змушені були застосувати легке піхотне озброєння.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.