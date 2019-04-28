Українські військові зафіксували обстріл із гранатометів на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл із гранатометів поблизу села Кримське в Луганській області, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.
«На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою», – заявили в штабі.
В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 28 квітня.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.
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