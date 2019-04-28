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28 Квітень 2019, Київ 19:47
Новини | Події

Українські військові зафіксували обстріл із гранатометів на Донбасі

Українські солдати на передових позиціях на лінії фронту на Донбасі, поблизу села Кримське, Луганська область, 21 квітня 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл із гранатометів поблизу села Кримське в Луганській області, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою», – заявили в штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 28 квітня.

Зеленський, Порошенко. Що буде з Донбасом після виборів? (Відео)
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Зеленський, Порошенко. Що буде з Донбасом після виборів? (Відео)

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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