Українські військові зафіксували обстріл із гранатометів на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл із гранатометів поблизу села Кримське в Луганській області, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою», – заявили в штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 28 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.