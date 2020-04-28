Бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед військових немає – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі влаштували у вівторок чотири обстріли позицій Збройних сил України.

«З 5:30, протягом години, тричі під ворожим прицільним вогнем перебували наші оборонці Кримського. З напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка та Слов’яносербськ збройні формування РФ вели мінометні обстріли 120-го калібру, загалом випустивши 30 мін. Ці обстріли ворог супроводжував вогнем з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї. З 7:20 від окупованого села Калинове-Борщувате ворог розпочав обстріл наших захисників м. Попасна. Противник випустив 6 мін 82-го калібру та вів вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, бойових втрат від початку доби у лавах Об’єднаних сил немає.

Збройне угруповання «ДНР» звинуватило на своїх ресурсах військових ЗСУ в обстрілах захопленого бойовиками Донецька, в угрупованні «ЛНР» про вогневу активність з початку поточної доби рне повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.