На Донбасі через обстріли бойовиків поранений військовий ЗСУ – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що з початку доби через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі поранень зазнав один військовослужбовець Збройних сил України.

Повідомляється, що військового евакуювали до військового мобільного госпіталя.

«З 5-ї ранку ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі Мар’їнки. Від окупованого смт. Олександрівка ворог протягом години випустив по позиціях наших воїнів 30 мін калібру 120 міліметрів. Пізніше, з 9:30 на приморській ділянці окупанти цілили з мінометів цього ж 120-го калібру по наших оборонцях Широкина. Протягом 50 хвилин ворог випустив 7 мін цього калібру з напрямку від окупованого села Безіменне», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Загалом, як кажуть у відомстві, з початку доби і до полудня було лише два факти порушення режиму тиші з боку бойовиків.

Бойовики незаконних збройних угруповань про обстріли окупованих територій з боку ЗСУ 28 травня не повідомляють.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.