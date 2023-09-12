Двоє загиблих і троє поранених – наслідки обстрілів військами РФ Красногорівки та Авдіївки

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили про чергові обстріли регіону військами РФ, в результаті яких є жертви і потерпілі серед цивільних.

«Зранку 12 вересня під артилерійським вогнем окупантів опинилось місто Красногорівка. Один зі 152-міліметрових снарядів влучив у приватний будинок, де мешкали 84-річна жінка та 71-річний чоловік – обидві людини загинули. Ще одна жінка 70 років, яка останнім часом проживала з ними та допомагала по господарству, зазнала поранень – із опіками тіла і контузією її госпіталізовано. Крім того, отримали осколкові поранення й переломи ще двоє цивільних – 82-річна мати і 55-річна донька, яких ворожий обстріл застав на світанку у власній оселі в Авдіївці. Для надання невідкладної допомоги постраждалих доставлено до медичного закладу», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, пошкоджені також житлові будинки і господарські споруди.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Війська РФ регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.