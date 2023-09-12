Сили РФ вдарили по Білозерці, пошкоджений дитсадок – влада

Вранці у вівторок, 12 вересня, російські військові атакували Білозерку на Херсонщині, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«Російська армія атакувала Білозерку. Ворог завдав ударів близько четвертої ранку», – йдеться в повідомленні.

Місцева влада уточнила, що внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та будівля дитячого садка.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.