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Сили РФ вдарили по Білозерці, пошкоджений дитсадок – влада

Селище Білозерка на Херсонщині після масштабного підтоплення, 14 червня 2023 року, ілюстративне фото

Вранці у вівторок, 12 вересня, російські військові атакували Білозерку на Херсонщині, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«Російська армія атакувала Білозерку. Ворог завдав ударів близько четвертої ранку», – йдеться в повідомленні.

Місцева влада уточнила, що внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та будівля дитячого садка.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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