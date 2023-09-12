Шестеро людей поранені через обстріли РФ на Херсонщині за минулу добу – влада

За минулу добу шестеро людей зазнали поранень через обстріли РФ на Херсонщині за минулу добу голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, будівлі амбулаторії та навчального закладу у Херсонському районі», – повідомив Прокудін.

Напередодні повідомлялося, що російські військові обстріляли амбулаторію у селі Станіслав на Херсонщині – через обстріл медзакладу постраждали дві жінки (33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка).

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.