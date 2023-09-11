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Сили РФ обстріляли амбулаторію на Херсонщині, постраждали фельдшерка і пацієнтка – влада

Оновлено
Село Карʼєрне на Херсонщине розбите під час бойових дій, було окуповане російськими військовими

Російські військові обстріляли амбулаторію на Херсонщині, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Російська армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав. Через ворожий удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мінно-вибухову травму та контузію отримав фельдшер, зараз постраждалому надають меддопомогу.

Згодом очільник ОВА Олександр Прокудін уточнив, що через обстріл медзакладу у Станіславі постраждали дві жінки – 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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