Армія РФ перетягує на південь поповнення з Кримського напрямку – Гуменюк

Російські військові «вже справляються на півдні зусиллями того угрупування, яке там є», зазначила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За словами Гуменюк, армії РФ необхідно перетягувати зусилля на південь та їх «зосереджувати там, де їм «припікає» суходолом», але і «з нашого боку через річку Дніпро ЗСУ завдають їм потужних втрат».

«Вони (російські військові – ред.) намагаються зараз вже активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення», – додала спікер.

За даними Гуменюк, за минулу бойову добу в результаті бойових завдань українськими військовими «було знищено 52 окупанти, 3 танки, РСЗВ, 3 крупнокаліберні гармати, човен традиційно вже, САУ».

«І ми продовжуємо нищити автомобільну техніку ворога – мінус 11 одиниць», – додала вона.

У Генштабі вранці 12 вересня розповіли, що ЗСУ «мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах».