Сили РФ вийшли з Андріївки та Кліщіївки?

- Іран планує передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе типу Shahed, кажуть у ізраїльській розвідці. Як на це зреагує світ і що Путін запропонує Ірану натомість?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- За останній тиждень на Таврійському напрямку українські військові просунулися ще майже на 5 квадратних кілометрів, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А от в район Роботиного російські сили перекидають підкріплення, щоб стримати ЗСУ, вважають у британській розвідці. Розпитаємо у військових і експертів деталі.
- У Кремлі офіційно повідомили про наближення візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина. До слова, це перша офіційна поїздка за кордон північнокорейського лідера за останні 4 роки. Про що говоритимуть Путін і Кім Чен Ин?
- Приїхала до України кілька років тому. І залишилась тут жити. Розкажемо історію громадянки Росії Аліки Разнер, яка активно підтримує ЗСУ і вірить у перемогу України. З Радіо Свобода Аліка поділилась думками про те, чи вірила, що Кремль нападе, як до неї як до громадянки країни-агресора ставляться у Львові, де вона живе та про те, що думає про майбутнє Росії.
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