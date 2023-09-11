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Двоє людей поранені через обстріли РФ на Херсонщині за минулу добу – влада

Лише по Херсону армія РФ випустила 13 снарядів

За минулу добу двоє людей зазнали поранень через обстріли РФ на Херсонщині за минулу добу голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі навчального закладу й одного з підрозділів ДСНС, об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, вежу мобільного зв’язку в Бериславському районі», – повідомив Прокудін.

Про те, що на Херсонщині за минулу добу є постраждалі повідомила раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, війська РФ продовжують обстрілювати правий берег і «завдають мирному населенню суттєвої шкоди як у матеріальному сенсі, так і у фізичному».

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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